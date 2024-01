SCI CDM DISCESA LIBERA Streif al francese Sarrazin. L'italiano Schieder secondo A Kitzbuehel domina ancora Sarrazin autentica rivelazione in velocità di questa stagione. Sfiora la vittoria Florian Schieder secondo a 5 centesimi. Terzo Marco Odermatt

Erano già state sue, la discesa di Bormio e il Super G di Wengen ma ora ecco arrivare la proclamazione. La Streif certifica l'evoluzione di questo 29enne di Notre Dame des Millieres Cyprien Sarrazin, la vittoria a Kitzbuhel è la classica ciliegina sulla torta di una stagione estremamente positiva per lui. E il transalpino con questa grande performance è riuscito a sbarazzarsi di una concorrenza molto forte, a cominciare dall'altra sorpresona di giornata.

Secondo posto per soli cinque centesimi di secondo, il così detto battito di ciglia, per il 28enne di Castelrotto Florian Schieder il quale non sa nemmeno lui se essere entusiasta per essere stato un grande protagonista, o se rammaricarsi per non aver centrato la prima vittoria in Coppa del Mondo sulla pista più iconica del circo bianco. L'altoatesino si è comunque tolto la grande soddisfazione di mettersi alle spalle il favorito numero 1 della vigilia Marco Odermatt, non a caso il leader della classifica generale.

E pensare che il francese si è presentato allo schuss finale con pochi centesimi di ritardo da Schieder che li, ancora stava assaporando il trionfo. Ed invece all'arrivo per questione di punta dello sci, ha prevalso Sarazzin, terzo francese della storia ad affermarsi sulla streif dopo Killy nel 1967 e Alphand due volte 1995 e 1997, su Schieder già secondo su questa pista il 20 gennaio 2023, esattamente un anno fa. Sesto Dominik Paris, sedicesimo Guglielmo Bosca. Niente da fare invece per Mattia Casse che aveva brillato in prova, Molteni, Innerhofer e Zazzi tutti lontani dalla top ten. Domani discesa libera numero 2 altra iniezione di pura adrenalina su quella che è considerata una pista temibile per tutti, la Streif.

