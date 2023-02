Altro grande risultato per l'Italia ai Mondiali di Sci alpino: dopo il successo di Federica Brignone in combinata, Marta Bassino ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG chiudendo davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin. Bronzo a pari merito per l'austriaca Huetter e la norvegese Lie.

Per Bassino è il secondo titolo iridato in carriera - il primo in SuperG - dopo quello ottenuto in parallelo due anni fa a Cortina.