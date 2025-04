TENNIS Sulla terra è un sabato italiano: Darderi in finale a Marrakesh, Cobolli a Bucarest

Luciano Darderi è in finale all'Atp 250 di Marrakesh. Il giocatore italiano ha battuto in semifinale lo spagnolo Carballes Baena col punteggio di 6-3 6-2. Sfiderà per il titolo l'olandese Tallon Griekspoor. In finale anche un altro azzurro, Flavio Cobolli, che a Bucarest se la vedrà con l'argentino Sebastian Baez.

