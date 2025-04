TENNIS Sulla terra rossa è grand'Italia: Cobolli vince a Bucarest e Darderi a Marrakesh

La grande domenica del tennis italiano, cominciata col trionfo di Cobolli a Bucarest, si chiude con quello di Luciano Darderi a Marrakesh. L'azzurro, testa di serie numero 7, ha chiuso la sua settimana perfetta battendo in finale l'olandese Tallon Griekspoor con un doppio 7-6 in due ore di gioco. Un match giocato e vinto contro pronostico per Darderi che ha superato un Griekspoor non solo prima testa di serie, ma capace di vincere comodamente entrambi i precedenti. Darderi, argentino di nascita che ha scelto di giocare per l'Italia, inanella il secondo successo in carriera dopo quello di Cordoba di un anno fa e succede nell'albo d'oro del torneo a Matteo Berrettini. Con questa vittoria l'azzurro rientra tra i primi 50 giocatori al mondo. Di questa settimana perfetta gli resta il titolo con un solo set perso e una finale equilibrata girata su pochissimi punti giocati meglio. Break e controbreak nel primo set vinto al tie break, break e contro break nel secondo e tie break decisivo.

