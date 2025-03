Un'altra giornata da ricordare per Federica Brignone. La sciatrice azzurra conquista anche il SuperG di La Thuile, nella sua Val d'Aosta, ed è a un passo dalla conquista della seconda Coppa del Mondo generale. Il vantaggio su Lara Gut Behrami è di 382 punti quando mancano solo le 4 gare delle finali di Sun Valley, negli Stati Uniti. Brignone è stata perfetta chiudendo in 57'95'' davanti a Sofia Goggia: è il decimo capolavoro stagionale in Coppa, la vittoria numero 37 in carriera.