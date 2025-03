Super G: Brignone terza negli Usa, ma la coppa va a Gut-Behrami

Il 15° podio della stagione non basta: Federica Brignone chiude al secondo posto nella classifica di specialità di Super G. A vincere è Lara Gut-Behrami, grazie al successo nella prova della Sun Valley, durante le finali di Coppa del mondo in corso negli Stati Uniti. Dopo l'annullamento per neve della discesa libera, che le ha aritmeticamente assegnato la vittoria in classifica generale e in classifica di specialità proprio della discesa, Brignone oggi ha tentato anche il tris ed era anche partita bene, ma la svizzera è stata troppo forte. Tra le due si è infilata una sontuosa Lindsey Vonn, tornata per la prima volta sul podio dal rientro in attività, a 40 anni. Male Sofia Goggia: già certa di non poter vincere la coppetta di specialità, è scesa solo per il successo di gara ma ha sbagliato una curva e ha chiuso ultima, con un distacco abissale. Ora a Brignone resta un ultimo trofeo da provare a inseguire, la coppa di gigante, la sua specialità: martedì sarà testa a testa con la neozelandese Alice Robinson.