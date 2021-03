Super G: Odermatt trionfa a Saalbach, male gli italiani

Quando rischiare, alla fine, paga. Marco Odermatt trionfa nel Super G di Saalbach e conquista il suo terzo successo in Coppa del Mondo. L'ultima vittoria in questa specialità, per lo svizzero, risaliva al 2019 a Beaver Creek. Come detto, grande prestazione da parte di Odermatt che si è preso qualche rischio lungo tutto il percorso chiudendo, però, davanti a tutti in 1:23.59. Alle sue spalle una sorpresa ed una conferma: il francese Matthieu Bailet ottiene il primo podio in carriera con 62 centesimi di ritardo mentre l'austriaco e beniamino di casa Vincent Kriechmayr è terzo ad 81 centesimi dal leader e deve rimandare l'appuntamento con la coppa di specialità. Rimane, però, una formalità per Kriechmayr a cui basterà arrivare tra i primi 15 a Lenzerheide per alzare la sua prima sfera di cristallo.









Molto più incerta, invece, la lotta alla Coppa del Mondo generale complice il quindicesimo posto di Pinturault. Il transalpino conduce sempre con 1050 ma ora Odermatt è a soli 81 punti di ritardo. Capitolo italiani: male Dominik Paris, addirittura 32^ ad oltre 3 secondi dalla vetta. Il migliore è Riccardo Tonetti, dodicesimo, seguito da Matteo Marsaglia, sedicesimo.