SCI ALPINO Super G: Odermatt trionfa a Saalbach, male gli italiani Lo svizzero si è imposto nel penultimo appuntamento della Coppa del Mondo davanti a Bailet e Kriechmayr, con quest'ultimo vicinissimo a conquistare la coppa di specialità. Tutto aperto nella generale: Odermatt ha solo 81 punti dal leader Pinturault.

Super G: Odermatt trionfa a Saalbach, male gli italiani.

Quando rischiare, alla fine, paga. Marco Odermatt trionfa nel Super G di Saalbach e conquista il suo terzo successo in Coppa del Mondo. L'ultima vittoria in questa specialità, per lo svizzero, risaliva al 2019 a Beaver Creek. Come detto, grande prestazione da parte di Odermatt che si è preso qualche rischio lungo tutto il percorso chiudendo, però, davanti a tutti in 1:23.59. Alle sue spalle una sorpresa ed una conferma: il francese Matthieu Bailet ottiene il primo podio in carriera con 62 centesimi di ritardo mentre l'austriaco e beniamino di casa Vincent Kriechmayr è terzo ad 81 centesimi dal leader e deve rimandare l'appuntamento con la coppa di specialità. Rimane, però, una formalità per Kriechmayr a cui basterà arrivare tra i primi 15 a Lenzerheide per alzare la sua prima sfera di cristallo.

[Banner_Google_ADS]



Molto più incerta, invece, la lotta alla Coppa del Mondo generale complice il quindicesimo posto di Pinturault. Il transalpino conduce sempre con 1050 ma ora Odermatt è a soli 81 punti di ritardo. Capitolo italiani: male Dominik Paris, addirittura 32^ ad oltre 3 secondi dalla vetta. Il migliore è Riccardo Tonetti, dodicesimo, seguito da Matteo Marsaglia, sedicesimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: