SCI ALPINO Super G, St.Anton: Bassino seconda, vince Gut-Behrami Ancora soddisfazioni per lo sci azzurro sulle nevi austriache dopo il successo di Sofia Goggia in discesa libera, oggi fuori dopo poche porte. Marta Bassino è seconda a 16 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Terza la connazionale Suter.

Dopo il successo di Sofia Goggia in discesa libera, Marta Bassino regala un altro gran piazzamento allo sci azzurro sulle nevi austriache di Sankt Anton. Nel SuperG la 24enne di Cuneo è seconda, alle spalle della svizzera Lara Gut-Behrami per soli 16 centesimi. Un gran risultato per la Bassino che, in questa stagione, si era già imposta nei due slalom giganti di Soelden e Courchevel ed è al quindicesimo podio in Coppa del Mondo.

Vittoria che è andata - come detto - alla moglie del centrocampista del Genoa, nonostante qualche sbavatura nella parte finale. E' la numero 27 in carriera per una sciatrice che può vantare pure un bronzo olimpico, ottenuto nel 2014 a Sochi. E per la Svizzera non è tutto perchè la connazionale Corinne Suter è terza, a 20 centesimi da Gut-Behrami.

L'Italia, invece, può sorridere anche grazie al quinto posto di Federica Brignone a 72 centesimi di distacco dalla vincitrice di giornata. Più indietro Elena Curtoni – quattordicesima – e Roberta Melesi – ventisettesima -. Fuori Francesca Marsaglia e - soprattutto - Sofia Goggia uscita dopo poche porte del supergigante.







