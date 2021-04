Un'altra maratona vincente vale a Lorenzo Sonego la finale dell'Atp di Cagliari. Il torinese ha battuto in semifinale in 2 ore e 22 lo statunitense Taylor Fritz col punteggio di 6-4 1-6 7-5. Per il torinese si tratta della terza finale in carriera e incontrerà lo sloveno Djere, giustizieri ieri di Lorenzo Musetti.