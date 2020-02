Superbowl: i Kansas City Chiefs tornano alla vittoria dopo 50 anni Battuti i 49ers per 31 a 20

Festa negli Stati Uniti per il 54/o Superbowl, dove i Kansas City Chiefs hanno battuto i San Francisco 49ers 31 a 20, conquistando il prestigioso titolo per la prima volta dal 1970. Demi Lovato ha cantato l'inno nazionale dopo un omaggio a Kobe Bryant, Shakira e Jennifer Lopez star nell'intervallo, per la prima volta due donne ispaniche. Michael Bloomberg presenta uno spot contro le armi, in risposta a quello di Trump, che ne ha fatto uno sulla sua riforma della giustizia penale.



