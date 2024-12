SCI SuperG di Coppa del Mondo a Bormio: caduta rovinosa di Gino Caviezel, gara interrotta e poi ripresa

SuperG di Coppa del Mondo a Bormio: caduta rovinosa di Gino Caviezel, gara interrotta e poi ripresa.

Momenti di paura durante il SuperG di Coppa del Mondo a Bormio, quando la gara è stata interrotta subito dopo l’inizio a causa della caduta rovinosa dello sciatore svizzero Gino Caviezel. Partito per primo, Caviezel ha perso il controllo sul muro di San Pietro, sbattendo violentemente contro un palo e attivando l'air bag di sicurezza, per poi scivolare per decine di metri lungo la pista. Apparentemente ha riportato problemi a una gamba.

L'atleta elvetico è stato prontamente soccorso in pista e, dopo alcuni minuti, è stato trasferito in ospedale con l’ausilio di un elicottero. Gli organizzatori hanno quindi effettuato un controllo della pista prima di consentire la ripresa della gara.

La Stelvio si conferma una pista tanto spettacolare quanto insidiosa: solo pochi giorni fa, venerdì scorso, il francese Cipryen Sarrazin era rimasto vittima di una terribile caduta durante la seconda prova cronometrata in vista della discesa libera disputata ieri. Sarrazin è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre un ematoma intracranico riportato nell’incidente.

