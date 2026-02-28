SCI ALPINO SuperG Soldeu: dominio Aicher, Goggia solo 6^ La tedesca vince con ampio margine davanti a Robinson, che recupera punti in classifica di specialità. Terza Suter, domani la 2^ gara

SuperG Soldeu: dominio Aicher, Goggia solo 6^.

Il primo superG di Soldeu non sorride all'Italia, che finisce fuori dal podio e lontana dalle posizioni da medaglia con tutte e cinque le atlete in gara. A vincere, anzi, a dominare è l'astro nascente Emma Aicher, la più polivalente delle sciatrici del circuito insieme al fenomeno Mikaela Shiffrin, che si piazza davanti ad Alice Robinson di ben 88 centesimi e a Corinne Suter di 98.

Solo sesta Sofia Goggia, che sbaglia il salto e poi non riesce a disegnare i suoi soliti curvoni veloci, perdendo tempo e chilometri orari: la bergamasca chiude a 1"32 dalla vetta e ora ha solo 20 punti di vantaggio su Robinson nella Coppa di specialità, 96 su Aicher.

Ottava è Laura Pirovano, peggio ancora è andata a Federica Brignone, 15^ al ritorno in pista dopo il doppio oro olimpico, a Elena Curtoni, 17^, e a Roberta Melesi, 18^. Domani il secondo dei due superG in programma a Soldeu, dove Goggia, dovrà provare a difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: