Svelato il percorso della fiamma paralimpica.

A meno di 10 mesi dai Giochi Paralimpici di Parigi, è stato svelato il percorso della fiamma, con la partenza dall'Inghilterra. Il 25 agosto, la fiamma paralimpica attraverserà le acque dell'Atlantico per raggiungere la sede dei prossimi Giochi Paralimpici. Ventiquattro atleti britannici inizieranno il viaggio della torcia attraverso il tunnel della Manica tra la Gran Bretagna e la Francia per essere accolti da 24 atleti francesi che la porteranno in patria. Una volta giunta nella città portuale di Calais, la Fiamma Paralimpica sarà divisa in 12 fiamme: una fiamma per simboleggiare ciascuno degli 11 giorni di gara e un'altra per il giorno della Cerimonia di Apertura. Le 12 fiamme partiranno poi contemporaneamente in direzioni diverse per iniziare un vertiginoso viaggio di quattro giorni attraverso la Francia. In totale saranno impiegati mille tedofori. Il 28 agosto la cerimonia di apertura dei giochi paralimpici si terrà in Place de la Concorde.

