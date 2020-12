Svizzera Sport Awards: Roger Federer sportivo svizzero degli ultimi 70 anni

Roger Federer è stato eletto sportivo svizzero degli ultimi 70 anni. Nonostante la concorrenza di sportivi di peso come Simon Ammann, Dario Cologna, Werner Günthör, Bernhard Russi e Pirmin Zurbriggen, Federer non ha avuto rivali imponendosi con il 49,1% dei voti, suddivisi tra giuria e pubblico. Il 39enne, vincitore di 20 tornei del Grande Slam, 6 ATP Finlas e per 310 settimane numero uno al mondo, vanta già sette premi come sportivo dell'anno e due nella squadra dell'anno. In campo femminile la scelta è caduta su Vreni Schneider. La triplice campionessa olimpica, tre volte iridata e tre volte vincitrice della generale di Coppa del Mondo, premiata cinque volte come sportiva dell'anno, ha stravinto la votazione con il 41,2%. Alle sue spalle Erika Reymond-Hess e Simone Niggli-Luder.