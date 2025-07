Iga Swiantek entra nell'albo d'oro di Wimbledon e lo fa di prepotenza. in una finale senza storia, la polacca si impone 6-0 6-0 su Amanda Anisimova, travolta in appena 58'. È il 6° Slam conquistato da Swiatek che in bacheca aveva già lo US Open '22 e 4 degli ultimi 6 Roland Garros.