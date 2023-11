TENNIS Swiatek vince le WTA Finals

Swiatek vince le WTA Finals.

Più che una finale è un allenamento per Iga Swiatek che si prende le Finals Wta per la prima volta in carriera. Meno di un'ora, 59 minuti per l'esattezza sono bastati per strapazzare Jessica Pegula, numero 5 al mondo. La Swiatek con questo successo soprasso la Sabalenka e si riprende il trono mondiale. Finale a senso unico come non era logico pronosticare, intanto perché era stata Pegula a vincere l'ultimo scontro diretto a Montreal, poi perché l'americana veniva da 9 match vinti consecutivamente dando l'impressione di essere in un grande momento di forma. E invece niente, una specie di passeggiata di piacere per una Swiatek che non ha non mai concesso alla sua avversaria la chance per entrare in partita. 6-1 6-0 e ringraziare. E' la prima volta che la Finals si decidono in maniera così netta. Ma la settimana perfetta della polacca nuova numero 1 del mondo si arricchisce anche di un altro record. Quello di aver lasciato alle avversarie 20 games in tutto. La precedente miglior performance risultava ancora quella di Justine Henin.

