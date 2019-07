Swiss Open, la finale è Ramos-Stebe

Sarà Ramos-Stebe la finale dello Swiss Open di Gstaad. Ramos si è imposto in due set su Andujar, che dà filo da torcere per poi arrendersi 7-6 6-4. Successo in rimonta invece per Stebe, che in mattinata aveva battuto l'italiano Fabbiano nel recupero dell'ultimo quarto di finale: battuto Sousa col punteggio di 3-6 6-1 6-2