Tabanelli è bronzo nel Big Air, l'Italia sale a quota 23

Il freestyle azzurro scrive una pagina indimenticabile. Flora Tabanelli, 18enne di Bologna, conquista una splendida medaglia di bronzo nel big air, dimostrando talento, resilienza e carattere fuori dal comune. Reduce dalla recente lesione al legamento crociato del ginocchio destro, subita nei primi giorni di novembre, la giovane atleta ha saputo reagire con determinazione. Al suo debutto stagionale, Tabanelli ha incantato pubblico e giudici con una performance di altissimo livello. A fare la differenza è stata l’ultima discesa: 94.25 punti, il punteggio più alto dell’intera finale. Una run impeccabile che le ha consentito di raggiungere 178.25 punti complessivi. Davanti a lei soltanto Megan Oldham ed Eileen Gu. Tabanelli è la prima atleta italiana a conquistare una medaglia olimpica nel freestyle. L'Italia invece sale a quota 23 medaglie, mantenendo il secondo posto nel medagliere alle spalle della Norvegia.

