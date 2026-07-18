TOUR DE FRANCE Tadej Pogacar è imbattibile: stacca ancora tutti e ipoteca il quinto successo al Tour de France Lo sloveno vince ancora e aumenta il vantaggio in classifica generale

Tadej Pogacar è imbattibile: stacca ancora tutti e ipoteca il quinto successo al Tour de France.

Tadej Pogacar cala il poker nella quattordicesima tappa del Tour de France. Un altro colpo importante verso la conquista della quinta Grand Boucle in carriera, che ora appare sempre più vicina. Jonas Vingegaard questa volta ci ha provato ad attaccare il fuoriclasse sloveno, ma non c'è stato nulla da fare.

Dopo il forcing del danese, Pogacar ha contrattaccato, staccando tutti a 8 km dall'arrivo e transitando in solitaria sul gpm di prima categoria del Col du Haag. Trionfo totale per il team Uae, con Isaac del Toro che taglia il traguardo in seconda posizione davanti a Paul Seixas, mentre Jonas Vingegaard chiude a 44” di distanza dallo sloveno. Il vantaggio nella classifica generale per Pogacar adesso è diventato quasi abissale, con Vingegaard ora staccato di 4 minuti e mezzo, La lotta per il podio resta aperta. Tom Pidcock dopo essersi riportato in quarta posizione nella scorsa tappa, perde nuovamente terreno e precipita al nono posto. Remco Evenpoel al momento resta sul gradino più basso del podio, ma è incalzato da Paul Seixas a soli 15 secondi di distanza.

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