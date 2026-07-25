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Tadej Pogacar vince il 113° Tour de France. A Carapaz la 20a tappa, sull'Alpe d'Huez

Lo sloveno chiude con 6'26" di vantaggio su Evenepoel e 9'42" su Del Toro, miglior giovane della corsa

25 lug 2026
Foto: Le Tour de France
Foto: Le Tour de France

Tadej Pogacar vince la 113a edizione del Tour de France, suo quinto successo nella Grand Boucle. In una 20a tappa conquistata per distacco dall'ecuadoriano Richard Carapaz, grazie a un'azione pazzesca sull'Alpe d'Huez, che gli è valsa il secondo trionfo di giornata in questo Tour e la Maglia a pois di miglior scalatore, lo sloveno ha amministrato gli oltre sette minuti di vantaggio che aveva su Remco Evenepoel in classifica generale e si è messo al servizio di Isaac Del Toro. I due compagni di squadra sono arrivati a braccetto sul traguardo, riuscendo nella missione di difendere la Maglia bianca di miglior giovane indossata dal messicano.

Secondo di giornata è proprio Evenepoel, che scatta in maniera tardiva e non riesce a riprendere Carapaz, mentre terzo è Sepp Kuss, che era al comando e aveva una ventina di secondi di vantaggio, ma per due volte è scivolato nel finale e ha visto l'obiettivo sfuggire. La classifica finale di un Tour de France dominato dalla Uae Team Emirates, dice: Tadej Pogacar primo, Remco Evenepoel secondo a 6'26" di distacco, Isaac Del Toro terzo a 9'42".




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