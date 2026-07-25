Tadej Pogacar vince il 113° Tour de France. A Carapaz la 20a tappa, sull'Alpe d'Huez

Tadej Pogacar vince la 113a edizione del Tour de France, suo quinto successo nella Grand Boucle. In una 20a tappa conquistata per distacco dall'ecuadoriano Richard Carapaz, grazie a un'azione pazzesca sull'Alpe d'Huez, che gli è valsa il secondo trionfo di giornata in questo Tour e la Maglia a pois di miglior scalatore, lo sloveno ha amministrato gli oltre sette minuti di vantaggio che aveva su Remco Evenepoel in classifica generale e si è messo al servizio di Isaac Del Toro. I due compagni di squadra sono arrivati a braccetto sul traguardo, riuscendo nella missione di difendere la Maglia bianca di miglior giovane indossata dal messicano.

Secondo di giornata è proprio Evenepoel, che scatta in maniera tardiva e non riesce a riprendere Carapaz, mentre terzo è Sepp Kuss, che era al comando e aveva una ventina di secondi di vantaggio, ma per due volte è scivolato nel finale e ha visto l'obiettivo sfuggire. La classifica finale di un Tour de France dominato dalla Uae Team Emirates, dice: Tadej Pogacar primo, Remco Evenepoel secondo a 6'26" di distacco, Isaac Del Toro terzo a 9'42".







