Taekwondo: 5 medaglie per il team biancazzurro a Bari 2022

Taekwondo: 5 medaglie per il team biancazzurro a Bari 2022.

Ancora una buona trasferta per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino al primo Interregionale dell’anno 2022, che si è svolto a Bari in questo fine settimana. Infatti i 6 fighters bianco-azzurri impegnati in Puglia hanno conquistato 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi che fanno salire il numero dei trofei conquistati complessivamente alla bellezza di 251: (75 ori) - (81 argenti) - (91 bronzi) più 4 Coppe di Squadra (1^-3^ + 3^ - 4^ class.). Il Club sportivo sammarinese più medagliato di sempre! Seguiti all’angolo dal Coach Nazionale Maestro Secondo Bernardi (c.n. 5° dan), che li ha guidati sino al 7° posto assoluto su 15 squadre (oltre 600 iscritti), i nostri atleti sono scesi sull’ottagono di gara in questo ordine: Nicholas Battistini (c.n. 1° dan -58 kg - senior) che si è purtroppo fermato ai quarti contro un nazionale italiano, seguito da Samuel Tarini (c.n.1° dan -59 kg junior) che, invece, è approdato alla semifinale vincendo un bel bronzo. A seguire l’altra junior nera Crescentini Stefano (1° dan -73 kg) che ha vinto tutti gli incontri preliminari fino ad approdare alla finale di categoria perdendola, purtroppo, per 10 a 22, ma conquistando comunque un meritatissimo argento. Poi è stato il turno di Daniele Leardini (c.n. 1° dan -87 kg senior nere) che vince tutti gli incontri compresa la finale per 15 a 2 contro il pupillo di casa Gianluca Mele, portando così a casa una meravigliosa medaglia d’oro. Di seguito per le senior colorate, Michele Mezzanotte (6° kup -63 kg); ha affrontato G. Rongaldelli perdendo la semifinale, ma raggiungendo comunque il terzo gradino del podio. E per finire, per i cadetti colorate, ha completato la trasferta Alessandro Giovagnoli (4° kup -65 kg) (il più giovane della squadra) che perde di misura la finale (6 a 9) con Gianluca Crugliano, vincendo il secondo argento di giornata. È sempre positivo per tutta la scuola sammarinese confrontarsi con altre realtà sportive di prestigio e il tutto vale ancora di più considerando che i nostri atleti stanno continuando a conquistare medaglie preziose in questa bellissima arte marziale e sport olimpico. Ciò è un bel preludio per i prossimi impegni che ci vedranno sicuramente come figure di spicco, a cominciare dal I° Campionato Europeo dei Piccoli Stati che si svolgerà proprio in Repubblica il 16-19/06/2022 ed a seguire i XIX^ Giochi del Mediterraneo ad Orano (Algeria) a luglio ed infine i Campionati Mondiali di Wuxi (Cina), ancora con data da definire.



I più letti della settimana: