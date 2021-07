Tallinn, Europei U23: l'Italia vince il medagliere

E' un'estate magica per i colori italiani, fino a questo momento. Dal calcio al basket, passando per tennis ed atletica leggera. E proprio qui è arrivata l'ultima grande gioia: gli Azzurri hanno conquistato il primo posto nel medagliere degli Europei Under 23 che si sono disputati a Tallinn, in Estonia. 6 gli ori, 5 gli argenti e 2 i bronzi: 13 medaglie a simboleggiare la crescita esponenziale che ha avuto il movimento dell'atletica italiana negli ultimi anni. A festeggiare c'è, tra le altre, Gaia Sabbatini: la 22enne teramana, già qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, si è imposta nei 1500 metri femminili chiudendo davanti a Marta Zenoni per una doppietta tutta azzurra. 4:13.98 il crono fatto segnare da Sabbatini che ha cambiato marcia nell'ultimo mezzo giro di pista.









L'Italia, quindi, dimostra di esserci così come nella staffetta 4x400 maschile dove Alessandro Moscardi, Edoardo Scotti, Riccardo Meli ed Alessandro Sibilio conquistano la medaglia d'argento anche grazie alla squalifica dell'Olanda. Gli atleti Orange, infatti, sono stati esclusi dalla corsa per una spinta del frazionista Lobles che ha causato la caduta del britannico Leeson e dello svizzero Moggi. Così l'oro è andato alla Francia in 3:05.01. Ultima giornata di gare che hanno festeggiato pure i successi dell'ungherese Istvan Palkovits nei 3000 siepi maschili (8:34.07) e di Topias Laine nel lancio del giavellotto: 81.67 la misura fatta segnare dal giovanissimo finlandese.