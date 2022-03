ATLETICA Tamberi bronzo mondiale indoor nell'alto a Belgrado

Gianmarco Tamberi sale sul podio ai mondiali indoor di atletica in corso a Belgrado. Il campione olimpico ha vinto la medaglia di bronzo nel salto in alto con la misura di 2.31, ex aequo con il neozelandese Kerr. L'oro è andato al coreano Woo, argento allo svizzero Gasch.

