OLIMPIADI Tamberi e Barlaam: "Clima surreale, ma decisione giusta"

L'inevitabile rinvio delle olimpiadi trova tutti d'accordo. Anche gli atleti che avevano interrotto la preparazione per restare a casa. In questo video i messaggi del saltatore in alto Gianmarco Tamberi e del nuotatore paralimpico Simone Barlaam.



I più letti della settimana: