EUROPEI ATLETICA Tamberi e Battocletti, notte d’oro: l’Italia domina l’Europeo di Birmingham Gimbo conquista il quarto titolo continentale nel salto in alto, precedendo Matteo Sioli (bronzo). Nadia completa la doppietta 5.000-10.000, bronzo nei 200 metri per Desalu. Un’Italia che, dopo cinque giornate, guarda tutti dall’alto nel medagliere

Tamberi e Battocletti, notte d’oro: l’Italia domina l’Europeo di Birmingham.

Una notte, due ori e due campioni che continuano a scrivere la storia dell’atletica italiana. Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti sono i grandi protagonisti della serata di ieri agli Europei di Birmingham: Gimbo è tornato sul gradino più alto del podio nel salto in alto, mentre la mezzofondista trentina ha conquistato i 10.000 metri dopo aver già vinto i 5.000.

Per Tamberi, a 34 anni, è l’ennesima dimostrazione di una capacità quasi unica di esaltarsi quando la posta in palio diventa più alta. L’azzurro ha conquistato l’oro con 2,32 metri, misura superata al secondo tentativo, mettendosi alle spalle l’ucraino Oleh Doroshchuk, argento con 2,30. Sul podio anche un altro italiano, Matteo Sioli, bronzo con 2,27, prima di essere costretto a interrompere la gara per un problema muscolare. Quello di Birmingham è il quarto titolo europeo della carriera di Tamberi e il terzo consecutivo, un risultato ancora più significativo considerando le difficoltà delle ultime stagioni e un 2026 nel quale, prima dell’Europeo, non era ancora riuscito a superare quota 2,23.

Nadia Battocletti ha invece ribadito di essere ormai una delle grandi protagoniste del mezzofondo mondiale. Nei 10.000 metri l’azzurra ha completato un’altra straordinaria doppietta, aggiungendo l’oro sulla distanza più lunga a quello già conquistato nei 5.000. È la stessa doppietta che Battocletti aveva realizzato due anni fa agli Europei di Roma 2024.

La serata italiana non si è fermata ai due ori. Oltre al bronzo di Sioli nell’alto è arrivato anche quello di Fausto Desalu nei 200 metri, contribuendo a un bilancio che, al termine della giornata di ieri, vede l’Italia a 10 medaglie complessive: 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi.Un bottino che, dopo cinque giornate di gare e senza considerare le prove disputate questa mattina, vale agli azzurri il primo posto nel medagliere europeo.

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