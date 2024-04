OLIMPIADI Tamberi ed Errigo sono i due portabandiera a Parigi 2024

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo sono i due portabandiera dell'Italia alla cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi 2024, in programma il 26 luglio. La decisione è stata comunicata in Consiglio Coni dal presidente, Giovanni Malagò. 'Un sogno, è la notizia più bella' commenta il campione di salti in alto 'Il cuore mi scoppia di gioia', esulta la fiorettista.

