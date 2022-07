Tante le medaglie per l'Italia, impresa di Giulia Imperio nel sollevamento pesi

Giordana Sorrentino in divisa rossa batte in finale la francese Moulai nel pugilato categoria 50 kg al termine di un incontro assolutamente dominato dall’azzurra: 3-0 infatti il punteggio assegnato dai giudici, che le vale la medaglia d’oro. Medaglia d’argento, invece, per Assunta Canfora che, nella categoria 63kg, viene sconfitta 3-0 dall’algerina Imane Khelif. Grande combattimento quello di Federico Emiliano Serra nella categoria 52 kg, il suo destro fa crollare il marocchino Mortaji una prima volta, il match prosegue, ma la furia dell'azzurro non da scampo all'avversario. Medaglia d'oro Italia, argento per il Marocco. Sconfitto in finale Vincenzo Fiaschetti che non è riuscito ad avere la meglio sull'egiziano Hafez e si deve accontentare del secondo posto.









Una vera e propria impresa quella di Giulia Imperio. La 20enne atleta di Grottaglie ha conquistato due medaglie d'oro nel sollevamento pesi. Nella categoria fino a 49 chilogrammi ha vinto sia la prova dello strappo sollevando 83 kg che quella dello slancio sollevandone 97. Dietro di lei argento alla spagnola Hernandez (96 kg), bronzo alla turca Erdogan (95 kg). Nell'atletica leggera emerge Rebecca Sartori che vince in solitudine i 400 metri ostacoli, tenendosi alle spalle Francia e Marocco. Nel nuoto, l’unico successo tra le fila azzurra l’ha ottenuto Sara Franceschi che nei 400 misti si è imposta con il crono di 4:40.86 di appena 11 centesimi sulla turca Deniz Ertan. Secondo posto per Matteo Rivolta nei 50 delfino in 23.59, preceduto dal portoghese Diogo De Matos Ribeiro (23.38, record dei campionati). L’altro argento è stato ottenuto da Lorenzo Mora nei 100 dorso. Nel tennis l'Italia in mezzo alla Spagna. Oro per Zuleta, argento per la Brancaccio che ha ceduto in per 6-2/7-5/6-2, e bronzo per l'altra spagnola Maneiro.