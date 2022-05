GINNASTICA Tanti titoli conquistati dalle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

Negli ultimi due week end le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, sono state impegnate nella 2° prova Fase1 Emilia Romagna - Campionato Nazionale UISP di ginnastica ritmica. Sono scese in pedana quasi tutte le agoniste, ottenendo ottimi risultati.



Nella 3° CATEGORIA ALLIEVE, Noa Delvecchio ha conquistato il 1° posto sia al cerchio che alla palla, aggiudicandosi anche il titolo di Campionessa Regionale al cerchio e al corpo libero. Anche per Noemi Pelliccioni ottimi risultati: 1° posto alla fune, dove ha ottenuto anche il titolo di Campionessa Regionale, 2° alla palla e 3° al corpo libero. Nella 3° CATEGORIA ESORDIENTI, Luna Moschella ha conquistato un ottimo oro al cerchio, seguito da due argenti al corpo libero e alla palla.

Nella 3° CATEGORIA ALLIEVE ELITE, grandi risultati per Emma Fratti che ottiene il 1° posto sia alle clavette che al nastro, conquistando anche il titolo di Campionessa Regionale in entrambi gli attrezzi oltre che al corpo libero, esercizio presentato nel corso della prima prova regionale e che le è valso il titolo. Buona prova anche per Lucia Frisoni con il 1° posto al corpo libero, 2° alla palla e 3° al cerchio e per Gaia Corbelli con il 1° posto alla palla, 2° al corpo libero e 4° al cerchio.

Nella 3° CATEGORIA SENIOR ELITE, a scendere in pedana è stata Vittoria Magnani, che dopo aver conquistato il 4° posto alla palla, grazie ad una buonissima prova alle clavette, ha ottenuto il 1° posto e il titolo di Campionessa Regionale.

Nella 3° CATEGORIA JUNIOR è stata la volta di Vittoria Toscano che ha raggiunto il 5° posto con il nastro e il 7° con il cerchio. Nella 3° CATEGORIA JUNIOR ELITE, Ludovica Delvecchio Manduchi si è piazzata in 15a posizione al cerchio, 8a alla palla e 9a alle clavette.

Nella 5° CATEGORIA, la cui classifica si ottiene per sommativa di tre esercizi, tra le JUNIOR, 2° posto per Annalisa Giovannini, 3° posto per Gioia Casali, 4°posto per Eva Bombagioni e 5° per Camilla Rossi. Tra le SENIOR, 1° posto per Matilde Tamagnini. Nelle giornate 7 e 8 maggio, a Ravenna, sono scese in pedana le categorie Mini 1a e Promozionale. Accompagnate dalle tecnice Monica Leadini, Monica Garbarino, Lucia Castiglioni e Mariachiara Bacciocchi, hanno partecipato anche le atlete più piccole della Società Sportiva Ginnastica San Marino, alla loro prima esperienza davanti alla giuria.

Nella CATEGORIA MINI 1° ELITE ESORDIENTI, 9° posto a pari merito al corpo libero e 7° alla palla per Gaia Barbieri, 5° posto al corpo libero e 1° alla palla per Romina Ciaffone, che si è aggiudicata, alla palla, anche il titolo di Campionessa Regionale. 9° posto a pari merito al corpo libero per Virginia Pintus e 8° al cerchio, 3° posto alla fune e 4° al cerchio per Mya Olivieri, 1° posto alla fune e titolo di Campionessa Regionale per Arianna Ottaviani e 12° posto al cerchio. 2° posto alla fune e 5° al cechio per Agata Amati, 6° posto al cerchio e 5° alla palla per Margherita Neri.

Nella categoria PICCOLI OSCAR, nell’esercizio individuale al corpo libero e cerchio, 4° posto per Alice Beccari ed Eleonora Dina. Il 1° posto se lo è aggiudicato Julia Marani, che ha conquistato anche il titolo di Campionessa Regionale.

Nelle squadre PICCOLI OSCAR, con l’esercizio collettivo al corpo libero, il primo gradino del podio se lo è aggiudicato la Squadra A della Società Sportiva Ginnastica San Marino, con le atlete Wiktoria Redondi, Vittoria Gaudenzie e Cecilia Banini, che si sono aggiuidicate anche il titolo regionale, mentre il secondo posto è andato alla Squadra B formata da Anna Miele, Desiree Paolini e Lucia Aluigi.

Nella CATEGORIA MINI 1a ELITE ALLIEVE, 8° posto al corpo libero e 9° alla palla per Viola Grassi, 1° posto alla fune per Noemi Santi, che si è aggiudicata anche il titolo di Campionessa Regionale. Per Noemi 2° posto al cerchio, sia nella classifica di giornata che nella classifica regionale. Per Sara Giulianelli 7° posto al cerchio e 3° al nastro e 3° anche nella classifica regionale, mentre per Asia Amati 8° posto al cerchio.

Nella CATEGORIA MINI 1a ELITE JUNIOR, 8° posto sia al cerchio che alla palla per Yara Agostini, 4° posto al cerchio e 5° alla palla per Kejsi Jaku e 1° posto al cerchio, con titolo di Campionessa Regionale per Matilda Neri, che si è aggiudicata anche un ottimo 2° posto alla fune (seconda anche nella classifica regionale). Ultima categoria a scendere in pedana è stata quella dei PERCORSINI, che ha visto le giovanissime Mia Neri e Bianca Pelliccioni posizionarsi 4° pari merito.

Nel week appena trascorso, la Società Sportiva Ginnastica San Marino, ha visto la propria atleta Camilla Rossi, accompagnata dalla tecnica Federica Protti in qualità di giudice, prendere parte alla 16° edizione del Torneo Internazionale Ritam Cup 2022 di Belgrado, dove si è comportata egregiamente, terminando la gara in 30° posizione.

