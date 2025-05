GIRO D'ITALIA Tappa a Carlos Verona, Del Toro allunga in classifica generale

Attese disattese, non ci sono tappe interlocutorie al Giro: men che meno quella di una di una domenica che prevede anche la scalata al Monte Grappa. Una salita magari lontana dall'arrivo, ma che non si esime dal fare selezione. A vincere la quindicesima suddetta tappa è lo spagnolo Carlos Verona capace di centrare il primo successo personale in un grande giro coronando una magnifica fuga solitaria. Alle spalle del corridore della Lidl Trek c'è Florian Stork che regola il gruppetto degli inseguitori anticipando Scaroni e Bardet. Il gruppo della maglia rosa, sempre sul salda sulle spalle di Isaac Del Toro giunge a 29 secondi, tutti in fila dietro Damiano Caruso, ma soprattutto davanti agli altri uomini di classifica. Non solo spettacolo quindi, da Del Toro arriva un'altra poderosa spallata alla agguerrita e strombazzata concorrenza. Il vantaggio su Simon Yates sale a 1'20'' mentre la notizia riguarda il vero e proprio crollo di Primoz Roglic. Lo sloveno, il più atteso della vigilia, crolla letteralmente a 3'53'' dal messicano di Acquaviva. Il giro dell'uomo di punta dell'UA Emirates non è finito, certo ora servirebbe un'impresa per tornare al centro del villaggio. Dentro la vicenda restano invece Simon Yates, apparso in crescendo di condizione, Juan Ayuso dal quale comunque ci si aspettava di più e anche Damiano Caruso, primo degli italiani al 2'55''. Domani ultima giornata di riposo prima della settimana decisiva, chi ne ha non può più aspettare.

