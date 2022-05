Tappa a Kamna, Lopez in rosa

Tre giorni in Ungheria, uno di riposo ed ecco il Giro d'Italia, in Italia, da risalire da sud a nord. La tappa siciliana con arrivo sull'Etna porta già notevoli movimenti e qualche sorpresa di sostanza. Ad esempio il ritiro di Miguel Angel Lopez, primo abbandono eccellente di questa edizione. Vince il tedesco Lennard Kamna che batte il compagno di fuga. E alla fine sono contenti il due perché il secondo di giornata è lo spagnolo della Trek Segafredo Juan Lopez che, partito come luogotenente di Giulio Ciccone, si ritrova in maglia rosa. Per il vincitore di tappa, Kamne, è un ritorno a grandi livelli dopo un percorso giovanile da predestinato e un debutto nei pro con i fiocchi condito da una tappa vinta al Tour 2020. Negli ultimi 2 anni pochi segni di sé. Grandi sorprese e grandi problemi. Nibali e Dumoulin, lontani, sono già fuori classifica. La frazione, caratterizzata da vento e cadute di gruppo mette quasi ko Caleb Ewan al suo secondo capitombolo e Simon Yates, arrivato dall'Ungheria con uno stiramento. Altra caduta di gruppo al dodicesimo km, ma si salvano gli uomini di classifica.