Tappa a Matias, maglia di leader ancora a Moreira

La quarta tappa del Giro del Portogallo ha premiato Joao Matias. La frazione che ha portato i corridori da Guarda a Viseu, dopo 169 chilometri, si è conclusa con una volata di gruppo, in cui il portoghese della ha sfoderato uno spunto di grande potenza, resistendo al rientro dello statunitense Scott McGill secondo classificato. Terzo posto di giornata per lo spagnolo Andoni Lopez de Abetxuko. In testa alla classifica generale rimane l’uruguaiano Mauricio Moreira. La tappa è stata caratterizzata dalla fuga di 9 corridori: i fuggitivi, rimasti progressivamente in 7 (staccati Pelegrí e Goikoetxea), sono entrati negli ultimi 10 chilometri di gara con una trentina di secondi di vantaggio, che non sono però bastati loro per resistere al ritorno del gruppo, che li ha raggiunti a poco più di 2 chilometri dall’arrivo e in volata l'ha spuntata Joao Matias.