Tappa a Paret-Peintre. Leknessund nuova maglia rosa.

Aurélien Paret-Peintre vince sul traguardo di Lago Laceno la quarta tappa del Giro d'Italia. Vince su Andreas Leknessund che è arrivato con lui e che è la nuova maglia rosa sfilata dalle spalle di Remco Evenepoel. E' una frazione che va via a ritmo forsennato nella prima parte, una scelta del gruppo che evita così fughe temerarie. A movimentare la cronaca di giornata è il passo delle Crocelle. Dopo il Gran Premio della Montagna se ne vanno in sette, ci sono anche Nicola Conci e Vincenzao Albanese. La fuga sfora i 4 minuti di vantaggio, con il gruppo della maglia Rosa che resta attardato.

A 5 km dal traguardo restano a giocarsela restano in tre: Leknessund, Ghebreigzabhier e Paret-Peintre. Quest’ultimo transita per primo sul Colle Molella. Il francese e il norvegese se ne vanno in solitaria, con il corridore del team Citroen che trionfa in volata. Secondo Leknessund e nuova maglia Rosa, strappata a Evenepoel per 28 secondi. Nulla di clamoroso se non la constatazione che l'olandese in salita è rimasto solo e senza gregari. O è questione di organizzazione e allora c'è lavoro per il Direttore Sportivo, o di gamba e sarebbe per il primo favorito un bruttissimo segnale.

