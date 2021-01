CICLISMO Team MyGlass, la passione si rinnova Vittorio Savini: "Il nostro obiettivo è vincere qualche corsa, ma soprattutto veder crescere i nostri ragazzi". Tesserato nella squadra anche Mattia Antonelli, fratello di Michael

Una passione, 10 anni di storia che una pandemia non basta a fermare. Maria e Vittorio Savini veri e propri punti di riferimento del ciclismo giovanile in Romagna a Cesenatico in Piazza Costa dove appunto 10 anni fa fu scattata la prima foto.

Il team si colora di gialloblu e prende il nome di MyGlass main sponsor che nonostante il momento economico non favorevole ha creduto nella bontà del progetto e nella competenza e serietà di chi ogni anno fa sacrifici per far correre i ragazzi. Ben tredici i corridori in organico. Staff di primo livello con i Direttori Sportivi Francesco Satta e Claudio Savini, l'assistente Lorenzo Casadei e Giorgio Angelini per scortare i ragazzi in allenamento. Emanuela Donati cura la preparazione, Ivan Dalla Chiesa accompagnatore e Pierpaolo Bellucci addetto stampa competano le figure impegnate nel progetto MyGlass.

Nel servizio l'intervista al team manager Vittorio Savini.

