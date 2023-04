OLIMPIADI Technogym sarà fornitore dei giochi olimpici Parigi 2024

Technogym sarà fornitore dei giochi olimpici Parigi 2024.

Technogym sarà il fornitore ufficiale ed esclusivo di attrezzature per il fitness e tecnologie digitali per la preparazione degli atleti ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Per l'azienda cesenate - ai vertici mondiali attrezzature e nelle tecnologie digitali per il wellness, il fitness, lo sport e la salute - Parigi 2024 rappresenterà la nona esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, PyeongChang 2018 e Tokyo 2020.

A Parigi verranno allestiti circa 29 centri per la preparazione degli atleti prima e durante i Giochi Olimpici. Inoltre, Technogym fornirà un team di preparatori atletici professionisti per supportare gli atleti e tutti i servizi correlati come configurazione, installazione e assistenza tecnica.



