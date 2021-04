Fabio Fognini non riesce a raggiungere la semifinale del master 1000 di Montecarlo. Il campione in carica è stato battuto da Casper Ruud. Il norvegese ha superato l'azzurro in due set 6-4 6-3 e domani in semifinale sfiderà il vincente del match tra Rublev e Nadal. L’altra semifinale sarà domani tra Stefanos Tsitsipas, passato per il ritiro di Davidovich Fokina dopo un set e Daniel Evans che ha avuto la meglio su David Goffin.