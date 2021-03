TENNIS Tennis: a Sascha Zverev l'ATP di Acapulco

Alexander Zverev vince il torneo Atp di Acapulco. Il tedesco si è imposto contro il n.5 del ranking, il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4 7-6 (7-3) in 2 ore e 19 minuti. Match ricco di colpi di scena e clamorosi ribaltoni con il tedesco che supera Tsitsipas in classifica e arriva a Miami come uno dei principali favoriti del torneo.

