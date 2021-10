Tennis: annullato torneo esibizione pre Australian Open

Per il secondo anno consecutivo è stato annullato a causa della pandemia da Covid-19 il "Kooyong Classic", tradizionale torneo-esibizione che precede gli Australian Open. Gli organizzatori imputato tale scelta all'incertezza sulle regole anti contagio per i giocatori che sarebbero dovuti arrivare a Melbourne. Il presidente del Kooyong Lawn Tennis Club, Adam Cossar, si è detto deluso dal fatto che l'evento non possa aver luogo nel gennaio 2022, ma spera che tornerà nel 2023. I giocatori sono ancora in attesa di chiarimenti definitivi sulla necessità di essere completamente vaccinati per partecipare alla competizione.