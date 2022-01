Tennis: Atp Cup; Berrettini carica l'Italia "puntiamo al titolo"

"Siamo felici di essere qui. Penso che si possa puntare al titolo, la squadra è ancora più forte quest'anno, quindi sicuramente il nostro obiettivo è vincere. Sappiamo che sarà dura: ogni partita sarà difficile, ma crediamo di potercela fare". Matteo Berrettini carica l'Italia in vista dell'esordio domani contro l'Australia nella Atp Cup che inaugura l'anno per il tennis internazionale. A febbraio scorso Berrettini ha portato il team in finale all'ATP Cup, ma il 25enne romano, n.7 del ranking, punta ancora più in alto. Il tennista, allenato da Vincenzo Santopadre, nella scorsa edizione ha chiuso con tre vittorie ed una sconfitta, subita contro Medvedev nella sfida che assegnava il trofeo. Ed il romano ritroverà il 25enne moscovita nell'ultima sfida del Gruppo B (dove la squadra azzurra e quella russa, campione in carica, sono inserite insieme a Francia e Australia), il giorno dell'Epifania. L'Italia schiera oltre a Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli.

