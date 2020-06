WTA Tennis: Belinda Bencic vince l'Extraliga La numero 8 del mondo è scesa in campo nell'Extraliga slovacca con i colori dello Slovan Bratislava.

Tennis: Belinda Bencic vince l'Extraliga.

Belinda Bencic ha vinto l'Extraliga slovacca, la numero 8 al mondo difendeva i colori dello Slovan Bratislava per continuare la preparazione in vista di un ritorno in campo. Il coronavirus ha imposto una lunga pausa forzata e questo impegno ha rappresentato un buon modo per mantenersi in forma. La tennista svizzera si è imposta in tutti e tre i singolari giocati. Battuta Karolina Schmiedlova numero 181, poi Tereza Mihailkova, 544 e Laura Svaitkova, 1173. In tutto il torneo ha perso soltanto due game.



I più letti della settimana: