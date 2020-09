Tennis: Djokovic quinto trionfo a Roma

Tennis: Djokovic quinto trionfo a Roma.

Novak Djokovic e' ancora una volta re di Roma: il serbo ha vinto per la quinta volta l'Open d'Italia, battendo in finale al Foro Italico l'argentino Diego Sebastian Schwartzman 7-5 6-3, in un'ora e 53 minuti.







I più letti della settimana: