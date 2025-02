Tennis, Doha: Berrettini batte Djokovic

Per la prima volta nella sua carriera Matteo Berrettini batte Novak Djokovic. Nel primo turno del torneo in Qatar l'azzurro ha superato in due set il campione serbo numero 7 del mondo. Tra i due era il quinto confronto. Il primo set si decide al tie-break, Djokovic concede qualcosa e Berrettini chiudendo 7-6 (4) dopo 57 minuti.

Nel secondo set Berrettini va sul 3-0, Djokovic torna a vincere un game, ma Berrettini allunga di nuovo sul 4-1. Si rivede il tennista serbo che vince il secondo game del set. Il game successivo Berrettini va sotto 0-30, recupera e vince ai vantaggi per il 5-2. L'azzurro chiude partita e incontro con un bel 6-2. È la prima vittoria in carriera, l'Atp 500 di Doha inizia per Berrettini con una vittoria prestigiosa.