TENNIS Tennis: Errani in semifinale a Bogotà, l'attende Osorio In semifinale anche Darderi, ma a Houston. Affronterà Tiafoe

Sara Errani ha raggiunto la semifinale del torneo Wta 250 di Bogotà, in Colombia. Nei quarti l'azzurra, n.117 del ranking, ha sconfitto in rimonta per 4-6, 6-2, 6-3, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, la rumena Irina Bara, n.178. La romagnola, 36 anni, alla decima partecipazione al torneo ha finalmente sfatato il tabù quarti di finale, raggiunti in precedenza in cinque occasioni e mai superati. In semifinale Errani affronterà la tennista di casa María Camila Osorio, che ha battuto la tedesca Tatjana Maria.

Luciano Darderi ha superato 6-0, 6-4 lo statunitense Marcos Giron per raggiungere la seconda semifinale in carriera. Al torneo Atp 250 di Houston ha confermato la sua vena di specialista della terra battuta. Prossimo avversario un altro americano, il campione in carica Frances Tiafoe, numero 21 del mondo.

