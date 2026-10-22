TENNIS Tennis Europe, Matteo Rosti ai quarti di finale nell'Under 14 di Maiorca L'italo-sammarinese elimina il n. 179 e avanza al terzultimo atto del torneo Category 2

Tennis Europe, Matteo Rosti ai quarti di finale nell'Under 14 di Maiorca.

Matteo Rosti elimina il numero 179 della classifica internazionale e si qualifica per i quarti di finale del Tennis Europe Under 14 in corso a Palma di Maiorca, torneo Category 2. L'italo-sammarinese, n. 290 del ranking, ha finora avuto un percorso netto nella competizione: 6-2 6-2 contro il qualificato Frederik Henke, svizzero, nei sedicesimi, stesso risultato contro il francese Thiago Carmasol, negli ottavi. Nel prossimo turno, Rosti affronterà la testa di serie numero 5, Bondarenko,

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