Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Serena Pellandra nel torneo Tennis Europe Under 14, grado 2, in svolgimento sui campi del Tennis Club Pavia. Dopo essersi qualificata al tabellone principale e dopo aver superato al primo turno Emma Corena, oggi la tennista sammarinese ha affrontato la sesta testa di serie del tabellone, Giorgia Lanza, cedendo per 6-0 6-4. Un buon torneo, comunque, quello di Serena Pellandra, che prosegue nel suo percorso di crescita.