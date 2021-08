Tennis: Federer compie 40 anni, carriera al bivio

Roger Federer festeggia oggi 40 anni. Il compleanno arriva in un momento di svolta della sua infinita carriera partita quando, a 19 anni nel 2001, a Wimbledon ha battuto il suo idolo Pete Sampras.

Quest'anno dopo essersi ritirato prima degli ottavi del Roland Garros per preparare Wimbledon, dove si è fatto eliminare ai quarti dal polacco Hubert Hurkacz, ha rinunciato a Tokyo2020 per preparare l'Us Open, al via il 30 agosto. Ma la sua partecipazione è in forse vista la rinuncia ai Master 1000 di Toronto e di Cincinnati.

Se lo svizzero dovesse ritirarsi, lascerebbe dietro numeri storici: 23 anni di carriera, 103 titoli vinti, 310 settimane come numero uno al mondo e una fortuna vicina al miliardo di dollari vinti.