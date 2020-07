Tennis, Federico Bertuccioli: "Con l'attività internazionale bloccata, puntiamo sugli Open"

A fare da sparring partner nell'allenamento sammarinese di Andreas Seppi c'era il pesarese Federico Bertuccioli, 21enne giocatore della Galimberti Academy che lavora per l'ingresso tra i professionisti. Il giorno prima dell'inizio del lockdown ha vinto, insieme a Federico Maccari, il doppio nel torneo Open BNL del Green Park di Rivoli Torinese, che metteva in palio un posto per le “pre-qualificazioni” degli Internazionali d’Italia. La pandemia ha rallentato tutto e ora Bertuccioli si prepara a riprendere il suo percorso. Sentiamolo.