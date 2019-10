Tennis: impresa Sinner, 18enne azzurro batte n.13 Monfils

Impresa di Jannik Sinner che a 18 anni batte il n.13 al mondo e conquista il suo primo quarto di finale in un torneo Atp. Il giovane tennista altoatesino ad Anversa ha eliminato in due set, col punteggio di 6-3 6-2, Gael Monfils, testa di serie n.1. E la Top 100 è sempre più vicina. Negli ottavi dell' 'European Open', torneo Atp 250 che si sta disputando in Belgio, l'altoatesino ha travolto Monfils, numero 13 del ranking, in un'ora di gioco. L'appuntamento è per oggi, primi quarti di finale a livello Atp per Sinner: l'avversario sarà lo statunitense Frances Tiafoe, un altro next gen come l'azzurro, ma 21enne e n. 53 del mondo, che ha eliminato in due set l'austriaco Struff Sinner.