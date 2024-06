ROLLAND GARROS Tennis, Jannik e Jasmine volano sulla terra rossa di Parigi Gli azzurri passano ai quarti: nel pomeriggio Sinner per la semifinale, poi la sera Alcaraz - Tsitsipas

Tennis, Jannik e Jasmine volano sulla terra rossa di Parigi.

Roland Garros: alle 14.30si gioca Sinner (n.2) – Dimitrov (n.10) sul centrale Philippe-Chatrier. Come un remake della finale di Miami, l'azzurro giocherà contro il veterano bulgaro per aggiudicarsi il primo posto nella semifinale del torneo parigino, traguardo mai raggiunto fino ad oggi dal 22enne altoatesino. Obbiettivo? Mettere ulteriore pressione a Novak Djokovic nella corsa alla prima posizione del ranking.

Roland Garros: Paolini mette k.o. in tre set la russa Avanesyan e porta l'Italia, due anni dopo Martina Trevisan, ai quarti di finale della competizione su terra rossa. Al prossimo turno sfiderà la N.4 al mondo: Elena Rybakina. In caso di vittoria l'italiana entrerebbe in top 10 per la prima volta in carriera, fino ad ora i precedenti dicono 2-1 per l'atleta kazaka.

In serata toccherà a Carlos Alcaraz, impegnato con Stefano Tsitsipas, test importante per il greco che dovrà smentire il passivo di 5-0 dei precedenti match giocati contro lo spagnolo.

