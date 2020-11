Tennis: Jannik Sinner che accede alla prima finale Atp della sua carriera.

Uno straordinario Jannik Sinner vola in finale al torneo ATP di Sofia: battuto in semifinale il francese Adrian Mannarino, numergo 35 del ranking, con i parziali di 6-3, 7-5. Per il 19enne azzurro si tratta della prima finale nel circuito ATP:

